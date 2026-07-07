Reuters: США ведут переговоры о производстве ракет для ПВО в Европе

Соединенные Штаты ведут переговоры с Германией и еще несколькими европейскими странами о возможном совместном производстве ракет AIM-120 AMRAAM и техническом обслуживании ракет PAC-3 для систем Patriot в Европе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, передает "Европейская правда".

Страны подпишут заявление о намерениях по совместному производству на форуме оборонной промышленности НАТО в кулуарах саммита в Анкаре позже во вторник, сообщил анонимный источник.

Как ракеты PAC-3 для комплексов Patriot, так и ракеты AIM-120C-8, запускаемые системами NASAMS, а также истребителями F-16, пользуются большим спросом в Украине для противодействия российским атакам.

Если оба проекта будут реализованы, они смогут высвободить производственные мощности компаний Raytheon и Lockheed Martin в Соединенных Штатах и позволят американским оборонным гигантам нарастить производство на родине.

В середине июня президент США Дональд Трамп применил Закон об оборонном производстве, чтобы снять ограничения на поставки оружия, разработку боеприпасов и цепочки поставок. Этот шаг стал следствием растущей обеспокоенности в Вашингтоне по поводу способности американских производителей оружия удовлетворить спрос, поскольку как война с Ираном, так и война в Украине истощили запасы оружия США.

Трамп также поощрял совместное производство американского оружия с Европой.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Германия оказывает давление на США, чтобы те разрешили производить больше американского оружия на немецкой территории.

Источник отметил, что обсуждения охватывают "всё", что поможет обеим странам укрепить свои оборонные возможности, включая совместное производство ракет большой дальности Tomahawk и новейших перехватчиков для систем ПВО Patriot, известных как PAC-3.

Министр обороны Борис Писториус подтвердил намерения увеличить производство американского оружия в Германии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит просьбу Украины о получении лицензии на производство ракет-перехватчиков.