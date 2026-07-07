Глава МИД Турции: дружба Эрдогана с Трампом может способствовать снижению напряженности в НАТО

Турция намерена использовать теплые отношения между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и американским лидером Дональдом Трампом для преодоления разногласий внутри НАТО во время предстоящего саммита в Анкаре.

Об этом в интервью The New York Times рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает "Европейская правда".

Угрозы Трампа снизить роль США в НАТО – или вообще выйти из Альянса – заставили других членов искать новые варианты обеспечения безопасности.

Трамп также обвинил союзников по НАТО в нелояльности за то, что они не поддержали американо-израильскую войну против Ирана, против которой выступили многие из этих партнеров.

Несмотря на прямую критику в адрес некоторых лидеров стран НАТО, Трамп поддерживает теплые отношения с Эрдоганом, называя его "другом" и "великим лидером".

Фидан заявил, что отношения Эрдогана с американским президентом могут помочь ослабить напряженность внутри НАТО.

"Для Трампа это просто вопрос доверия и дружбы", – сказал Фидан.

Он добавил, что Турция намерена "использовать эту дружбу на благо общего дела, на благо всей семьи НАТО".

По данным СМИ, Трамп отправился на саммит НАТО в Анкаре в плохом настроении, и пока нет уверенности, что встреча лидеров пройдет гладко.

Сообщалось также, что союзники надеются избежать споров с Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, объявив о новых расходах и соглашениях, а также проявив особое гостеприимство.