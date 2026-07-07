В уряді Італії кажуть, що більше не відповідатимуть на нападки Трампа

Італія більше не буде реагувати на провокаційні висловлювання президента США Дональда Трампа, зокрема на адресу очільниці уряду країни Джорджі Мелоні.

Про це в інтерв’ю газеті La Stampa заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні колись була активною прихильницею Трампа і була єдиною європейською лідеркою, яка відвідала його інавгурацію у 2025 році.

Конфлікт між двома лідерами розпочався після того, як Мелоні розкритикувала Трампа за нападки на Папу Римського. Це викликало різку відповідь з боку президента США, який звинуватив її у відсутності мужності.

"Трамп говорить сам за себе. У нас президент США, який обожнює провокувати, особливо в соціальних мережах. Ми вирішили більше не реагувати на ці висловлювання, щоб не підігрівати суперечки серед наших союзників", – сказав Таяні.

При цьому міністр висловив впевненість, що дружні стосунки між Італією і США збережуться.

"Ми є і залишатимемося друзями Сполучених Штатів як нашого стратегічного партнера та партнера Європи", – додав він.

У неділю президент США Дональд Трамп перед самітом НАТО в Анкарі вчергове висміяв прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні у соцмережах. Трамп опублікував фото з саміту "Групи семи", що відбувся минулого місяця у Франції, на якому італійська прем’єрка дивиться на нього. Світлина містить напис "Restraining order needed", що в перекладі означає "Потрібен обмежувальний припис".

Минулого місяця італійська прем’єрка обурилася заявами Трампа про те, що вона нібито благала господаря Білого дому про спільне фото на саміті "Групи семи". Мелоні сказала, що заяви Трампа повністю вигадані.

20 червня Трамп пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

На це прем’єрка Італії різко відповіла Трампу, що її популярність його не стосується, та порадила американському президенту стежити за своїми рейтингами.