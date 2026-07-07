В правительстве Италии говорят, что больше не будут отвечать на нападки Трампа

Италия больше не будет реагировать на провокационные высказывания президента США Дональда Трампа, в частности в адрес главы правительства страны Джорджи Мелони.

Об этом в интервью газете La Stampa заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает "Европейская правда".

Мелони когда-то была активной сторонницей Трампа и единственным европейским лидером, посетившим его инаугурацию в 2025 году.

Конфликт между двумя лидерами начался после того, как Мелони раскритиковала Трампа за нападки на Папу Римского. Это вызвало резкий ответ со стороны президента США, который обвинил её в отсутствии мужества.

"Трамп говорит сам за себя. У нас президент США, который обожает провоцировать, особенно в социальных сетях. Мы решили больше не реагировать на эти высказывания, чтобы не подогревать споры среди наших союзников", – сказал Таяни.

При этом министр выразил уверенность, что дружеские отношения между Италией и США сохранятся.

"Мы являемся и будем оставаться друзьями Соединенных Штатов как нашего стратегического партнера и партнера Европы", – добавил он.

В воскресенье президент США Дональд Трамп перед саммитом НАТО в Анкаре в очередной раз высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони в соцсетях. Трамп опубликовал фото с саммита Группы семи в прошлом месяце во Франции, на котором итальянский премьер смотрит на него. На снимке есть надпись "Restraining order needed", что в переводе означает "Нужен ограничительный приказ".

В прошлом месяце итальянский премьер-министр возмутилась заявлениями Трампа о том, что она якобы умоляла хозяина Белого дома о совместном фото на саммите Группы семи. Мелони заявила, что заявления Трампа полностью выдуманы.

20 июня Трамп пошел на эскалацию спора с Мелони, заявив, что дружбой с ним итальянский лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

На это премьер-министр Италии резко ответила Трампу, что её популярность его не касается, и посоветовала американскому президенту следить за своими рейтингами.