Lockheed Martin and Rheinmetall планують виробляти ракети ATACMS в Європі

Під час Форуму оборонної промисловості, що відбувся в рамках саміту НАТО, компанії Lockheed Martin та Rheinmetall оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння, спрямованого на задоволення нагальної потреби в боєприпасах місцевого виробництва в Європі.

Про це йдеться в заяві компанії Lockheed Martin, повідомляє "Європейська правда".

За підтримки урядів США та Німеччини ця угода знаменує собою наступний крок на шляху до створення спільного підприємства, яке стане першим європейським центром передового досвіду з виробництва, інтеграції та розподілу ракет ATACMS серед сил НАТО та європейських союзників.

"Це партнерство знаменує собою переломний момент для європейської безпеки та промислової співпраці союзників. Об’єднавши неперевершений досвід Lockheed Martin у галузі ракетної техніки з передовими виробничими можливостями Rheinmetall, ми зможемо швидше й ефективніше надавати нашим союзникам перевірені в бою засоби", – заявив Джей Пітман, президент Lockheed Martin International.

Виконавчий директор Lockheed Martin у Європі Денніс Геге своєю чергою зазначив, що налагодження спільного виробництва ATACMS у Німеччині – це потужний сигнал для європейської оборонної промисловості та для довгострокової стійкості НАТО.

"Це партнерство поєднує перевірені американські технології з виробничим потенціалом Європи, створюючи промислову цінність у Німеччині й водночас розширюючи можливості, необхідні союзникам для задоволення зростаючих потреб у сфері безпеки", – додав він.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер наголосив, що налагоджуючи виробництво ATACMS на підприємстві Rheinmetall в Унтерлюссі, "ми створюємо нові можливості для Німеччини та Європи, забезпечуємо постачання для наших замовників і зміцнюємо нашу автономність у сфері оборонної політики".

"Ми вдячні за те, що компанія Rheinmetall була обрана для створення та експлуатації першого й єдиного у світі заводу з виробництва керованих ракет ATACMS за межами США", – зазначив він.

Завдяки спільному виробництву ракет ATACMS на європейській території це партнерство зміцнює місцевий потенціал, підвищує стримуючу здатність союзників та сприяє економічному зростанню по обидва боки Атлантики.

Спираючись на багаторічний досвід бойового застосування, ракети ATACMS незмінно доводять свою оперативну ефективність, точність і надійність виконання завдань в умовах високоінтенсивних конфліктів. У зв’язку зі значним глобальним попитом на ATACMS компанія Lockheed Martin продовжить експлуатацію своєї поточної виробничої лінії в Камдені, штат Арканзас, до завершення перехідного періоду.

Також повідомляли, що Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція погодилися створити спільний центр з технічного обслуговування ракет PAC-3, які використовуються для систем ППО Patriot.

Раніше ЗМІ писали про те, Сполучені Штати ведуть переговори з Німеччиною та ще кількома європейськими країнами щодо можливого спільного виробництва ракет AIM-120 AMRAAM та технічного обслуговування ракет PAC-3 до систем Patriot у Європі.

За даними Financial Times, Німеччина тисне на США, щоб ті дозволили виробляти більше американської зброї на німецькій території.

Джерело зазначило, що обговорення охоплюють "усе", що допоможе обом країнам посилити свої оборонні можливості, включаючи спільне виробництво ракет великої дальності Tomahawk та найсучасніших перехоплювачів до систем ППО Patriot, відомих як PAC-3.

Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив наміри збільшити виробництво американської зброї у Німеччині.