Lockheed Martin и Rheinmetall планируют производить ракеты ATACMS в Европе

В ходе Форума оборонной промышленности, состоявшегося в рамках саммита НАТО, компании Lockheed Martin и Rheinmetall объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, направленного на удовлетворение острой потребности в боеприпасах местного производства в Европе.

Об этом говорится в заявлении компании Lockheed Martin, сообщает "Европейская правда".

При поддержке правительств США и Германии это соглашение знаменует собой следующий шаг на пути к созданию совместного предприятия, которое станет первым европейским центром передового опыта по производству, интеграции и распределению ракет ATACMS среди сил НАТО и европейских союзников.

"Это партнерство знаменует собой переломный момент для европейской безопасности и промышленного сотрудничества союзников. Объединив непревзойденный опыт Lockheed Martin в области ракетной техники с передовыми производственными возможностями Rheinmetall, мы сможем быстрее и эффективнее предоставлять нашим союзникам проверенные в бою средства", – заявил Джей Питман, президент Lockheed Martin International.

Исполнительный директор Lockheed Martin в Европе Деннис Геге, в свою очередь, отметил, что налаживание совместного производства ATACMS в Германии – это мощный сигнал для европейской оборонной промышленности и для долгосрочной устойчивости НАТО.

"Это партнерство объединяет проверенные американские технологии с производственным потенциалом Европы, создавая промышленную ценность в Германии и одновременно расширяя возможности, необходимые союзникам для удовлетворения растущих потребностей в сфере безопасности", – добавил он.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что, налаживая производство ATACMS на предприятии Rheinmetall в Унтерлюссе, "мы создаем новые возможности для Германии и Европы, обеспечиваем поставки для наших заказчиков и укрепляем нашу автономность в сфере оборонной политики".

"Мы благодарны за то, что компания Rheinmetall была выбрана для создания и эксплуатации первого и единственного в мире завода по производству управляемых ракет ATACMS за пределами США", – отметил он.

Благодаря совместному производству ракет ATACMS на европейской территории это партнерство укрепляет местный потенциал, повышает сдерживающую способность союзников и способствует экономическому росту по обе стороны Атлантики.

Опираясь на многолетний опыт боевого применения, ракеты ATACMS неизменно доказывают свою оперативную эффективность, точность и надёжность выполнения задач в условиях высокоинтенсивных конфликтов. В связи со значительным глобальным спросом на ATACMS компания Lockheed Martin продолжит эксплуатацию своей текущей производственной линии в Камдене, штат Арканзас, до завершения переходного периода.

Также сообщалось, что Соединённые Штаты, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция договорились создать совместный центр по техническому обслуживанию ракет PAC-3, используемых в системах ПВО Patriot.

Ранее СМИ писали о том, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Германией и еще несколькими европейскими странами о возможном совместном производстве ракет AIM-120 AMRAAM и техническом обслуживании ракет PAC-3 для систем Patriot в Европе.

По данным Financial Times, Германия оказывает давление на США, чтобы те разрешили производить больше американского оружия на немецкой территории.

Источник отметил, что обсуждения охватывают "все", что поможет обеим странам укрепить свои оборонные возможности, включая совместное производство ракет большой дальности Tomahawk и самых современных перехватчиков для систем ПВО Patriot, известных как PAC-3.

Министр обороны Борис Писториус подтвердил намерения увеличить производство американского оружия в Германии.