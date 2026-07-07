Трамп назвал Мелони "приятным человеком" после насмешек в соцсетях

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони "приятным человеком" после того, как она в очередной раз стала объектом насмешек с его стороны.

Об этом он заявил во время двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что считает Мелони "приятным человеком", которая "допустила ошибку".

"У нас были плохие отношения. Они немного ухудшились, потому что она снова отказалась нам помочь", – сказал американский президент.

Также Трамп отметил, что не оказывал на нее "сильного давления" в вопросе помощи, и когда она отказалась вовлечь Италию в конфликт на Ближнем Востоке – это "немного испортило" их отношения.

В воскресенье президент США Дональд Трамп перед саммитом НАТО в Анкаре в очередной раз высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони в соцсетях. Трамп опубликовал фото с саммита "Группы семи" в прошлом месяце во Франции, на котором итальянский премьер смотрит на него. На снимке есть надпись "Restraining order needed", что в переводе означает "Нужен ограничительный приказ".

В прошлом месяце итальянский премьер-министр возмутилась заявлениями Трампа о том, что она якобы умоляла хозяина Белого дома о совместном фото на саммите G7. Мелони заявила, что заявления Трампа полностью выдуманы.

20 июня Трамп пошел на эскалацию спора с Мелони, заявив, что дружбой с ним итальянский лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

На это премьер-министр Италии резко ответила Трампу, что её популярность его не касается, и посоветовала американскому президенту следить за своими рейтингами.