Трамп заявив про розмову з Путіним і Зеленським "учора", джерела не підтверджують

Президент США Дональд Трамп заявив, що 6 липня мав нову розмову з правителем РФ і після того говорив з президентом України – про що жодна зі сторін досі не повідомляла.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час публічної частини зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час сесії запитань від ЗМІ Трампу поставили питання щодо перспектив завершення російсько-української війни і його очікуваної зустрічі із Зеленським на полях саміту.

"У мене була дуже хороша розмова з президентом Путіним – який, до речі, дуже поважає президента Ердогана, дуже. У нас вчора була довга розмова, вона тривала довго. І я також говорив з президентом Зеленським одразу після того. Думаю, вони обоє хочуть угоди. Погано, що це зайняло стільки часу, але думаю, що з цього щось буде – і президент (ймовірно, Трамп мав на увазі Ердогана) також допомагає нам із цим", – сказав Дональд Трамп.

Він традиційно нагадав, що "закінчив вісім воєн" і що бачить шанси на успіх, хоча це може і не виглядає ймовірним.

"У мене була дуже хороша розмова з президентом Путіним, у мене була дуже хороша розмова із… Я б сказав, що тут сталась комбінація. Багато разів все складалося добре з Путіним і Зеленський був проблемою, або навпаки, із Зеленським все чудово, а Путін… Зараз вони обоє хочуть врегулювання. Чим я займаюся усе моє життя – це угодами, я добре знаюся на угодах. І я думаю, що ми це врегулюємо, сподіваюся скоро", – сказав президент США.

Ані у Москві, ані у Києві досі не повідомляли про розмови лідерів з Трампом 6 липня.

Оновлено. Перевірка інформації, яку провела ЄП в обох столицях, дозволяє стверджувати, що заява була помилковою – заявленої Трампом розмови з Зеленським 6 липня не було.

Немає підтвердження щодо нової розмови з Путіним також в російських медіа і заявах посадовців РФ.

Перед цим Дональд Трамп спілкувався з очільником Кремля 4 липня, до Дня незалежності США, та після того робив схожі заяви, зокрема, що "Путін хоче закінчити війну".