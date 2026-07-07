Трамп заявил о разговорах с Путиным и Зеленским "вчера", источники не подтверждают

Президент США Дональд Трамп заявил, что 6 июля у него состоялся новый разговор с лидером РФ, а после этого он говорил с президентом Украины – о чем ни одна из сторон до сих пор не сообщала.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время публичной части встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время сессии вопросов от СМИ Трампа спросили о перспективах завершения российско-украинской войны и его ожидаемой встрече с Зеленским на полях саммита.

"У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным – который, кстати, очень уважает президента Эрдогана, очень. У нас вчера был длинный разговор, он длился долго. И я также разговаривал с президентом Зеленским сразу после этого. Думаю, они оба хотят соглашения. Плохо, что это заняло столько времени, но думаю, что из этого что-то выйдет – и президент (вероятно, Трамп имел в виду Эрдогана) также помогает нам в этом", – сказал Дональд Трамп.

Он, как обычно, напомнил, что "закончил восемь войн" и что видит шансы на успех, хотя это может и не казаться вероятным.

"У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным, у меня был очень хороший разговор с… Я бы сказал, что здесь произошла комбинация. Много раз все складывалось хорошо с Путиным, а Зеленский был проблемой, или наоборот, с Зеленским все прекрасно, а Путин… Сейчас они оба хотят урегулирования. Чем я занимаюсь всю свою жизнь – это сделками, я хорошо разбираюсь в сделках. И я думаю, что мы это урегулируем, надеюсь, скоро", – сказал президент США.

Ни в Москве, ни в Киеве до сих пор не сообщали о беседах лидеров с Трампом 6 июля.

Обновлено. Проверка информации, проведенная ЕП в обеих столицах, позволяет утверждать, что заявление было ошибочным – заявленного Трампом разговора с Зеленским 6 июля не было.

Подтверждения нового разговора с Путиным также нет в российских СМИ и заявлениях официальных лиц РФ.

Перед этим Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля 4 июля, накануне Дня независимости США, и после этого делал похожие заявления, в частности,что "Путин хочет закончить войну".