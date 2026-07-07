Представительница НАТО: перехватчиков баллистики никогда не будет достаточно, нужны другие решения

В НАТО считают, что, учитывая нехватку средств для сбивания баллистических ракет, необходимо искать другие способы борьбы с ними.

Об этом журналистам заявила высокопоставленная представительница НАТО в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Она выразила пожелание, чтобы взносы стран-партнеров были такими, чтобы обеспечивался постоянный и предсказуемый поток перехватчиков через программу PURL в Украину.

По словам чиновницы, взносы в эту схему являются действительно надежным способом обеспечить Украину ракетами для Patriot. Другим способом являются двусторонние договоренности, когда страны на двустороннем уровне принимают решение предоставить что-то из своих запасов, оценив все риски исчерпания собственных запасов.

"Скажу вам, что перехватчиков никогда не будет достаточно, чтобы справиться с необходимостью противодействия баллистическим ракетам, поэтому, безусловно, есть и другие способы, с помощью которых украинцы должны решать эту проблему", – заявила она.

При этом высокопоставленная чиновница отметила успешные шаги Украины в этой сфере, в частности,

кампанию ударов средней и большой дальности.

"Они достаточно успешно поражают промышленную инфраструктуру, производящую компоненты ракет, поражают российские воздушные силы, поражают инфраструктуру управления и связи, а также применяют собственные инновации. Ведутся работы по расширению масштабов производства", – сказала она.

"Нам нужно думать об использовании запасов там, где это возможно, но самое главное – мы должны способствовать росту", – добавила чиновница.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о встрече ранее анонсированной коалиции по производству противоракетного оружия в Европе.

Это будут первые переговоры в таком формате. Идея создания такой коалиции впервые публично прозвучала в мае, когда состоялась встреча на уровне советников, посвященная формированию коалиции. Тогда речь шла о производстве противоракетной системы в Европе, но неизвестно, не будет ли формат расширен также на поставки перехватчиков Patriot для Украины.

Ранее Зеленский анонсировал "важное событие" для планов по новой противоракетной системе, но о результатах не сообщалось.