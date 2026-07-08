В Италии задержали экс-разведчиков по подозрению в шпионаже для России

В Италии арестовали двух бывших сотрудников разведывательных служб, которые, как считают, передавали секретную информацию предполагаемому агенту российской разведки, пользующемуся дипломатическим иммунитетом в стране.

Об этом сообщает ANSA, передает "Европейская правда".

Арестованные – 59-летний Гавино Рауль Пирас и 59-летний Винченцо ди Паскуале – бывшие карабинеры, которые до этого работали в Агентстве внутренней информации и безопасности (AISI). Им предъявлены обвинения в шпионаже, разглашении секретной информации и несанкционированном доступе к компьютерной или телекоммуникационной системе.

По данным следствия, лицом, имевшим эксклюзивный контакт с предполагаемым российским агентом, был Пирас. На видеозаписях, полученных правоохранительными органами, видно, как они передают друг другу записки, обмениваются мобильными телефонами, спрятанными в микроволновой печи, или прячут цифровые карты памяти в щели в уличной стене.

Во время разговоров российский агент запрашивал информацию, а итальянец за определенную плату предоставлял запрашиваемые данные. В ходе обыска у подозреваемого якобы было найдено 25 тысяч евро наличными.

Считается, что они получали информацию из пяти источников, включая четырех действующих военнослужащих. В настоящее время все подозреваемые находятся под следствием по разным причинам, в частности за "передачу информации, касающейся государственной безопасности", "политический или военный шпионаж", "разглашение государственной тайны" и "разглашение информации, раскрытие которой было запрещено".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал это дело "верхушкой гигантского айсберга, состоящего из внешних врагов и внутренних предателей, готовых продать свою нацию за деньги, власть или личную выгоду".

"Не может быть никакой терпимости, особенно когда в дело вовлечены ответственные лица, к кому бы то ни было, кто ставит под угрозу или подвергает риску безопасность Италии. Защита национальной безопасности, секретной информации и институтов является первоочередным интересом государства и не может допускать никаких компромиссов", – заявил министр.

На прошлой неделе в Швеции по подозрению в шпионаже задержали двух человек, граждан Китая и Малайзии.

В ту же неделю в Польше задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Беларуси.