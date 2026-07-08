Мерц: у Росії немає жодних шансів виграти цю війну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив можливість перемоги Росії у війні та закликав до подальшої підтримки України.

Як пише "Європейська правда", таку заяву він зробив перед початком другого дня саміту НАТО в Анкарі, цитує Süddeutsche Zeitung.

Німецький канцлер наголосив, що Росія не зможе виграти війну військовим шляхом. Мерц додав, що скоріше завершення війни буде вигідне і для самої РФ.

"У Росії немає жодних шансів виграти цю війну. Вони не досягнуть своїх воєнних цілей, і чим швидше ми закінчимо цю війну, тим краще для Європи, тим краще для Росії й тим краще для миру у світі", – заявив канцлер.

Мерц додав, що союзники продовжуватимуть надавати допомогу Україні у війні з Росією.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту.

Також Мерц анонсував, що на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку її європейських партнерів.

Як відомо, підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.

Про очікувані підсумки саміту в Анкарі читайте: "140 млрд на ЗСУ і підтримка Трампа: що підготував для України саміт НАТО в Анкарі".