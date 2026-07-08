Трамп назвал Рютте самым большим активом союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО, но не скупился на комплименты в адрес его генерального секретаря Марка Рютте.

Об этом он заявил в своих комментариях перед встречей лидеров в Анкаре, сообщает "Европейская правда".

Трамп пожаловался, что США потратили триллион долларов на защиту европейских стран.

"Мы оплачивали 100% расходов НАТО, и до сих пор есть страны, которые не хотят платить ничего", – сказал он.

Он также пожаловался, что Великобритания, Франция и Германия не захотели помочь ему в войне с Ираном. "Помочь хотели только маленькие страны", – добавил президент США.

"Я очень разочарован НАТО, потому что мы платим гораздо больше – на миллиарды и миллиарды долларов больше. И это несправедливо, ведь мы их защищаем. Но они ничего такого для нас не делают. Так не пойдет", – подчеркнул американский президент.

"Но это великий лидер. Им повезло, что он у них есть. Это их самый большой актив", – сказал он, указывая на Марка Рютте.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что американский президент Дональд Трамп был прав, когда оказывал давление на союзников с целью увеличения расходов на оборону и когда начал войну против Ирана.

По данным СМИ, Трамп отправился на саммит НАТО в Анкаре в плохом настроении, и пока нет уверенности, что встреча лидеров пройдет гладко.