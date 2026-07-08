Турция, Болгария и Румыния расширят противоминную защиту в Чёрном море

Румыния, Болгария и Турция договорились расширить совместную оперативную группу, занимающуюся обезвреживанием мин в Чёрном море, включив в её состав миссии по защите критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынское Минобороны.

Соответствующее соглашение министры обороны Румынии, Болгарии и Турции подписали на саммите НАТО в Анкаре в среду.

Три государства Альянса, имеющие общий выход к Черному морю, сформировали оперативную группу по разминированию в 2024 году для противодействия угрозе плавучих мин после полномасштабного вторжения России в Украину.

С тех пор группа обезвредила более 150 мин, плававших в Чёрном море на ключевых торговых путях, причём большинство из них обезвредила Турция.

На саммите НАТО страны договорились расширить свои миссии, включив в них критически важную инфраструктуру, в частности энергетику, телекоммуникации и подводные трубопроводы.

Три государства реализуют проекты по разведке или добыче газа в Чёрном море. Румынский шельфовый газовый проект Neptun Deep должен быть введён в эксплуатацию в 2027 году, что сделает Румынию крупнейшим производителем газа в Европейском союзе.

"Защита критически важной инфраструктуры в Чёрном море требует комплексного, интегрированного и долгосрочного подхода", – говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Как известно, время от времени Румыния и Болгария обнаруживают у своих берегов или на побережье морские мины, иногда также беспилотники.

Напомним, 5 июня украинский морской дрон, сбившийся с курса под воздействием российских средств РЭБ, взорвался в румынском порту Констанца. В результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщалось, что Румыния и Болгария продвигаются в вопросе создания хаба безопасности для контроля перевозок на Черном море, чтобы, среди прочего, выявлять потенциальные маршруты для "теневого флота" России.