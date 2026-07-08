Сибіга розповів про підготовку переговорів з Угорщиною

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна та Угорщина перейшли до підготовки до зустрічі лідерів.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання "ЄвроПравди" на брифінгу в Анкарі.

Сибіга підтвердив, що діалог з цього приводу почався з принципової домовленості двох лідерів у вівторок ввечері. "Вчора відбулося коротке спілкування (президента України. – "ЄП") з прем’єр-міністром Угорщини з подальшим можливим розвитком", – розповів він.

Коментуючи заяву Петера Мадяра про те, що має відбутися зустріч у столиці однієї з держав, після чого лідери разом поїдуть до Берегова, Сибіга заявив, що остаточно місце переговорів ще не узгоджене.

"Дата, місце зустрічі лідерів завжди визначається обома сторонами і узгоджується дипломатичними каналами. Тому сьогодні, в продовження спілкування президента Зеленського з прем'єром Мадяром, у мене буде зустріч з міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. І ми з нею проговоримо формат, місце і час", – заявив він.

Український міністр заявив, що Україна підтверджує "налаштованість на вибудову добросусідського діалогу" з Угорщиною.

Як повідомлялося, в Анкарі Мадяр анонсував зустріч із Зеленським.

Згодом він уточнив, що за наявною домовленістю лідери України і Угорщини зустрінуться у столиці, а потім поїдуть до Берегова.