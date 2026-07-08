Сибига рассказал о подготовке переговоров с Венгрией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина и Венгрия приступили к подготовке встречи лидеров.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос "ЕвроПравды" на брифинге в Анкаре.

Сибига подтвердил, что диалог по этому поводу начался с принципиальной договоренности двух лидеров во вторник вечером. "Вчера состоялось краткое общение (президента Украины. – "ЕП") с премьер-министром Венгрии с дальнейшим возможным развитием", – рассказал он.

Комментируя заявление Петера Мадяра о том, что должна состояться встреча в столице одного из государств, после чего лидеры вместе отправятся в Берегово, Сибига заявил, что окончательное место переговоров еще не согласовано.

"Дата и место встречи лидеров всегда определяются обеими сторонами и согласовываются по дипломатическим каналам. Поэтому сегодня, в продолжение беседы президента Зеленского с премьером Мадяром, у меня состоится встреча с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан. И мы с ней обсудим формат, место и время", – заявил он.

Украинский министр заявил, что Украина подтверждает "намерение выстроить добрососедский диалог" с Венгрией.

Как сообщалось, в Анкаре Мадьяр анонсировал встречу с Зеленским.

Впоследствии он уточнил, что согласно достигнутой договоренности лидеры Украины и Венгрии встретятся в столице, а затем отправятся в Берегово.