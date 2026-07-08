Сибіга: фіналізуємо домовленості про антибалістику, яку робитиме Україна

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга стверджує, що саміт НАТО приніс Україні результати у питанні протидії балістичним атакам.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання "ЄвроПравди" на брифінгу в Анкарі.

Андрій Сибіга запевнив, що на переговорах президента Зеленського з іноземними лідерами пріоритетом був захист українського неба.

"І вже є конкретні рішення щодо посилення спроможності нашої ППО, стосовно наших антибалістичних спроможностей", – додав він.

За словами міністра, одним з пріоритетів є швидке отримання ракет PAC-3 для систем Patriot: "Є низка держав, які мають в наявності на складах антибалістичні ракети. Ми з кожною з цих країн працюємо за різними каналами, за різними модальностями щодо того, як їх отримати".

Окрім того, очільник МЗС наголосив, що існує "ще один трек", який передбачає створення в Україні виробництва антибалістичних спроможностей.

"Є розуміння, як просуватись на цьому треку. Відбулися розмови президента з лідерами тих країн, які дійсно можуть пришвидшити або забезпечити необхідні елементи для фіналізації (створення такого виробництва в Україні). Я кажу саме про фіналізацію цього процесу, тобто створення системи протиповітряної оборони в Україні з антибалістичними спроможностями", – пояснив він.

Як повідомляла "Європейська правда", Зеленський напередодні заявив, що Україна готує першу зустріч "антибалістичної коаліції".

Також Зеленський розповів конгресменам США про брак перехоплювачів до Patriot.

Водночас у НАТО вважають, що перехоплювачів балістики ніколи не буде достатньо.