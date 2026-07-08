Сибига: финализируем договоренности по антибаллистике, которую будет делать Украина
Министр иностранных дел Андрей Сибига утверждает, что саммит НАТО принес Украине результаты в вопросе противодействия баллистическим атакам.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос "ЕвроПравды" на брифинге в Анкаре.
Андрей Сибига заверил, что на переговорах президента Зеленского с иностранными лидерами главным приоритетом была защита украинского неба.
"И уже есть конкретные решения по усилению потенциала нашей ПВО, касающиеся наших противоракетных возможностей", – добавил он.
По словам министра, одним из приоритетов является скорейшее получение ракет PAC-3 для систем Patriot: "Есть ряд государств, у которых на складах имеются антибаллистические ракеты. Мы с каждой из этих стран работаем по разным каналам, по разным схемам относительно того, как их получить".
Кроме того, глава МИД подчеркнул, что существует "еще один направление", которое предусматривает создание в Украине производства антибаллистического оборудования.
"Есть понимание, как продвигаться по этому направлению. Состоялись беседы президента с лидерами тех стран, которые действительно могут ускорить или обеспечить необходимые элементы для завершения (создания такого производства в Украине). Я говорю именно о завершении этого процесса, то есть о создании системы противовоздушной обороны в Украине с противоракетными возможностями", – пояснил он.
Как сообщала "Европейская правда", Зеленский накануне заявил, что Украина готовит первую встречу "антибаллистической коалиции".
Также Зеленский рассказал конгрессменам США о нехватке перехватчиков для Patriot.
В то же время в НАТО считают, что перехватчиков баллистических ракет никогда не будет достаточно.