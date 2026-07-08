Сибига: финализируем договоренности по антибаллистике, которую будет делать Украина

Министр иностранных дел Андрей Сибига утверждает, что саммит НАТО принес Украине результаты в вопросе противодействия баллистическим атакам.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос "ЕвроПравды" на брифинге в Анкаре.

Андрей Сибига заверил, что на переговорах президента Зеленского с иностранными лидерами главным приоритетом была защита украинского неба.

"И уже есть конкретные решения по усилению потенциала нашей ПВО, касающиеся наших противоракетных возможностей", – добавил он.

По словам министра, одним из приоритетов является скорейшее получение ракет PAC-3 для систем Patriot: "Есть ряд государств, у которых на складах имеются антибаллистические ракеты. Мы с каждой из этих стран работаем по разным каналам, по разным схемам относительно того, как их получить".

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что существует "еще один направление", которое предусматривает создание в Украине производства антибаллистического оборудования.

"Есть понимание, как продвигаться по этому направлению. Состоялись беседы президента с лидерами тех стран, которые действительно могут ускорить или обеспечить необходимые элементы для завершения (создания такого производства в Украине). Я говорю именно о завершении этого процесса, то есть о создании системы противовоздушной обороны в Украине с противоракетными возможностями", – пояснил он.

Как сообщала "Европейская правда", Зеленский накануне заявил, что Украина готовит первую встречу "антибаллистической коалиции".

Также Зеленский рассказал конгрессменам США о нехватке перехватчиков для Patriot.

В то же время в НАТО считают, что перехватчиков баллистических ракет никогда не будет достаточно.