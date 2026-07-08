"Це і наша війна": президент Литви підтримав дії США щодо Ірану

Президент Литви Гітанас Науседа у середу висловив солідарність зі Сполученими Штатами після обміну ударами між США та Іраном, зазначивши, що цей конфлікт також зачіпає інтереси Литви у сфері безпеки.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа заявив, що Литва стурбована ризиком подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Водночас він додав, що підтримує зусилля, спрямовані на запобігання розробці Іраном ядерної зброї.

"Ми, звичайно, стурбовані подальшою ескалацією кризи на Близькому Сході, але водночас розуміємо, що маємо вирішити проблеми, пов’язані з можливою розробкою ядерної зброї в Ірані. Тому моя країна солідарна зі США. Цілком очевидно, що це наш конфлікт, наша війна теж, і ми маємо залишатися єдиними, якщо очікуємо солідарності від Сполучених Штатів", – сказав Науседа.

Науседа зазначив, що після рішення Ради національної оборони Литви на початку червня Сейм санкціонував відправку до 40 литовських військовослужбовців та цивільних співробітників національної оборони для участі в міжнародних операціях, спрямованих на відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Як відомо, Сполучені Штати увечері у вівторок завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран у середу відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, який означав завершення бойових дій, втратив чинність.