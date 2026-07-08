"Это и наша война": президент Литвы поддержал действия США в отношении Ирана

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду выразил солидарность с Соединёнными Штатами после обмена ударами между США и Ираном, отметив, что этот конфликт также затрагивает интересы Литвы в сфере безопасности.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа заявил, что Литва обеспокоена риском дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В то же время он добавил, что поддерживает усилия, направленные на предотвращение разработки Ираном ядерного оружия.

"Мы, конечно, обеспокоены дальнейшей эскалацией кризиса на Ближнем Востоке, но в то же время понимаем, что должны решить проблемы, связанные с возможной разработкой ядерного оружия в Иране. Поэтому моя страна солидарна с США. Совершенно очевидно, что это наш конфликт, наша война тоже, и мы должны оставаться едиными, если ожидаем солидарности от Соединенных Штатов", – сказал Науседа.

Науседа отметил, что после решения Совета национальной обороны Литвы в начале июня Сейм санкционировал отправку до 40 литовских военнослужащих и гражданских сотрудников национальной обороны для участия в международных операциях, направленных на восстановление судоходства в Ормузском проливе.

Как известно, Соединенные Штаты вечером во вторник нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию иранских нападений на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. Тегеран в среду ответил атаками на американские объекты на Ближнем Востоке.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, который означал прекращение боевых действий, утратил силу.