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Зеленський зустрічається з Навроцьким на полях саміту НАТО

Новини — Середа, 8 липня 2026, 18:19 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Кароль Навроцький проводять зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі.

Про це стало відомо "Європейській правді".

За даними "ЄвроПравди", у ці хвилини Зеленський та Навроцький проводять переговори на полях саміту НАТО в Анкарі. 

Зустріч лідерів відбувається після серйозного погіршення відносин Києва і Варшави, зокрема по лінії президентів, після скандалу довкола перейменування одного з підрозділів ССО на честь героїв УПА та рішення Навроцького у відповідь на це відкликати вручений Зеленському орден Білого Орла. 

Раніше Навроцький повідомив, що розмовляв із Зеленським також під час вечері лідерів.

Після того в Офісі президента України заявили, що президенти спробують узгодити графіки для проведення особистої зустрічі на полях саміту НАТО. 

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з польським візаві Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею. 

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Саміт НАТО Зеленський Навроцький
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