Зеленский встречается с Навроцким на полях саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий проводят встречу на полях саммита НАТО в Анкаре.

Об этом стало известно "Европейской правде".

По данным "ЕвроПравды", в эти минуты Зеленский и Навроцкий ведут переговоры на полях саммита НАТО в Анкаре.

Встреча лидеров происходит после серьезного ухудшения отношений между Киевом и Варшавой, в частности по президентской линии, после скандала вокруг переименования одного из подразделений ССО в честь героев УПА и решения Навроцкого в ответ на это отозвать врученный Зеленскому орден Белого Орла.

Ранее Навроцкий сообщил, что беседовал с Зеленским также во время ужина лидеров.

После этого в Офисе президента Украины заявили, что президенты попытаются согласовать графики для проведения личной встречи на полях саммита НАТО.

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с польским визави Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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