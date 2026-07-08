З’явився текст резолюції Європарламенту, де Україну критикують за назву на честь героїв УПА

У Європарламенті опублікували текст ухваленої резолюції за звітом Єврокомісії щодо євроінтеграційних реформ України, у який включили пункт із критикою Києва за найменування одного з підрозділів ССО на честь героїв УПА за пропозицією польських депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В ухваленому тексті резолюції Європарламенту, де згадали останнє загострення відносин між Києвом і Варшавою, цей пункт викладено у наступному формулюванні:

"(Європарламент) нагадує раніше ухвалену позицію щодо Волинської різанини, висловлює жаль з приводу нещодавньої непотрібної та неспровокованої ескалації з боку президента Володимира Зеленського у вигляді перейменування елітного військового підрозділу Збройних сил України на честь героїв Української повстанської армії (УПА);

висловлює жаль з приводу нехтування чутливістю й болючістю цього питання для Польщі у зв’язку з, як оцінюють, десятками тисяч жертв УПА, зокрема з огляду на непохитну підтримку Польщею України у її боротьбі з російською агресією;

вважає це рішення таким, що підриває добросусідські відносини й попередні зусилля, спрямовані на вирішення нерозв’язаних та болючих аспектів двосторонніх історичних відносин у дусі справжнього й щирого примирення, і таким, що не сумісне з європейськими цінностями;

закликає до деескалації та поновлення щирих зусиль, спрямованих на примирення".

Як повідомляє RMF24, підтримане положення стало результатом переговорів, які очолювали польські євродепутати від Європейської народної партії. Депутати від правоконсервативної "Право і справедливість" раніше подали власні поправки з жорсткішими формулюваннями, де пропонували пов’язати можливість вступу України до ЄС із вирішенням історичних суперечок щодо етнічних чисток на Волині і наголошували на зв'язку між ідеологією УПА та нацизмом.

Підтримку отримала "компромісна" поправка Анджея Галіцького, узгоджена з доповідачем звіту, німецьким депутатом Європарламенту Міхаелем Галером.

Про підготовку такої поправки польськими депутатами повідомляли ще минулого тижня.

Офіційний Київ після ухвалення документа розкритикував спроби винести українсько-польські суперечки на рівень Європарламенту.

Раніше депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер повідомив, що їхня група подала пропозицію щодо дебатів і резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА".