Опубликован текст резолюции Европарламента с критикой Украины за название в честь героев УПА

В Европарламенте опубликовали текст принятой резолюции по отчету Еврокомиссии о евроинтеграционных реформах Украины, в который по предложению польских депутатов включили пункт с критикой Киева за наименование одного из подразделений ССО в честь героев УПА.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В принятом тексте резолюции Европарламента, где упоминается последнее обострение отношений между Киевом и Варшавой, этот пункт изложен в следующей формулировке:

"(Европарламент) напоминает о ранее принятой позиции относительно Волынской резни, выражает сожаление по поводу недавней необоснованной и неспровоцированной эскалации со стороны президента Владимира Зеленского в виде переименования элитного военного подразделения Вооруженных сил Украины в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА);

выражает сожаление по поводу пренебрежения чувствительностью и болезненностью этого вопроса для Польши в связи с, по оценкам, десятками тысяч жертв УПА, в частности с учетом непоколебимой поддержки Польшей Украины в ее борьбе с российской агрессией;

считает, что это решение подрывает добрососедские отношения и предыдущие усилия, направленные на урегулирование нерешенных и болезненных аспектов двусторонних исторических отношений в духе подлинного и искреннего примирения, и что оно несовместимо с европейскими ценностями;

призывает к деэскалации и возобновлению искренних усилий, направленных на примирение".

Как сообщает RMF24, поддержанное положение стало результатом переговоров, которые возглавляли польские евродепутаты от Европейской народной партии. Депутаты от правоконсервативной партии "Право и справедливость" ранее подали собственные поправки с более жесткими формулировками, в которых предлагали связать вступление Украины в ЕС с разрешением исторических споров по поводу этнических чисток на Волыни и подчеркивали связь между идеологией УПА и нацизмом.

Поддержку получила "компромиссная" поправка Анджея Галицкого, согласованная с докладчиком отчета, немецким депутатом Европарламента Михаэлем Галером.

Официальный Киев после принятия документа раскритиковал попытки вынести украинско-польские споры на уровень Европарламента.

О подготовке такой поправки польскими депутатами сообщалось еще на прошлой неделе.

Ранее депутат Европарламента от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Пётр Мюллер сообщил, что их фракция внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции о чествовании жертв "геноцида УПА".