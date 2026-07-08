Європарламент засудив захоплення Угорщиною інкасаторів "Ощадбанку" за прем’єрства Орбана

Європарламент у резолюції за звітом Єврокомісії щодо євроінтеграційних реформ України згадав ситуацію із безпідставним захопленням Угорщиною інкасаторів українського "Ощадбанку" в березні 2026 року та засудив цей інцидент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у тексті ухваленого документа, опублікованого Європарламентом.

У блоці про добросусідські відносини Європарламент "засудив давніші дії угорських правоохоронних структур у питанні затримання співробітників українського "Ощадбанку" та вилучення готівки і золота, які завчасно і належним чином отримали погодження угорської митниці, та вітає нещодавнє розв’язання суперечки".

Нагадаємо, після зміни влади в Угорщині новий прем’єр Петер Мадяр анонсував розслідування у зв’язку з діями окремих угорських органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.

6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які з часу інциденту залишались в Угорщині.

За даними ЗМІ, прокуратура Угорщини вивчає можливу роль Віктора Орбана у захопленні інкасаторів "Ощадбанку".

Сам Орбан нещодавно призначив начальником охорони "Фідес" соратника, який під слідством через справу довкола інциденту з інкасаторами "Ощаду."