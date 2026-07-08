Европарламент осудил задержание Венгрией инкассаторов "Ощадбанка" при премьерстве Орбана

Европарламент в резолюции по отчету Еврокомиссии о евроинтеграционных реформах Украины упомянул ситуацию с безосновательным задержанием Венгрией инкассаторов украинского "Ощадбанка" в марте 2026 года и осудил этот инцидент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в тексте принятого документа, опубликованного Европарламентом.

В разделе о добрососедских отношениях Европарламент "осудил прошлые действия венгерских правоохранительных органов по задержанию сотрудников украинского "Ощадбанка" и изъятию наличных средств и золота, которые заранее и надлежащим образом были согласованы с венгерской таможней, и приветствует недавнее урегулирование спора".

Напомним, после смены власти в Венгрии новый премьер Петер Мадьяр анонсировал расследование в связи с действиями отдельных венгерских органов по задержанию украинских инкассаторов и средств "Ощадбанка".

6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности "Ощадбанка", которые с момента инцидента оставались в Венгрии.

По данным СМИ, прокуратура Венгрии изучает возможную роль Виктора Орбана в захвате инкассаторов "Ощадбанка".

Сам Орбан недавно назначил начальником охраны "Фидес" соратника, который находится под следствием в связи с делом об инциденте с инкассаторами "Ощада".