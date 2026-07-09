Литва викликала дипломата РФ через атаки на Україну та дезінформацію проти країн Балтії

Міністерство закордонних справ Литви у середу викликало представника російського посольства у Вільнюсі для вручення йому ноти протесту щодо останніх атак Росії на Україну, а також продовження дезінформаційної кампанії проти країн Балтії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі МЗС Литви.

У ноті, яку передали представнику посольства РФ, наголошується, що навмисний терор проти цивільного населення та інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та має розглядатися як воєнний злочин, на який не поширюється термін давності.

В МЗС нагадали, що під час російської атаки на Україну в ніч з 6 на 7 липня загинуло щонайменше 27 цивільних осіб, близько 100 отримали поранення. А в ніч проти 8 липня Київ знову зазнав обстрілу з боку російських військ.

Зазначається, що Литва й надалі домагатиметься, щоб замовники, організатори та виконавці всіх злочинів, що вчиняються Російською Федерацією проти України, були встановлені, названі та притягнуті до відповідальності.

Під час зустрічі в Міністерстві закордонних справ також було категорично відкинуто повторювані російськими посадовцями неправдиві твердження, спрямовані проти країн Балтії. Представнику РФ наголосили, що Литва ніколи не дозволяла використовувати свою територію та повітряний простір для атак дронів проти цілей у Росії та неодноразово інформувала про це Москву.

Крім того, дипломату було заявлено, що інсинуації, які поширюють представники МЗС Росії щодо нібито запланованої Балтійськими державами масової депортації російськомовного населення, є цілковитою брехнею.

Департамент державної безпеки Литви (ДДБ) раніше назвав черговим пропагандистським випадом Кремля заяву МЗС РФ про те, що країни Балтії нібито готуються депортувати російськомовних мешканців.

Варто зазначити, що у травні в російському МЗС заявляли, що хочуть підготувати скаргу проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН через буцімто утиски етнічних росіян.

У відповідь на це в МЗС Естонії наголосили, що ці заяви мають на меті відвернути увагу від дій самої Росії, зокрема від її атак на цивільні об’єкти в Україні.