Литва вызвала дипломата РФ в связи с атаками на Украину и дезинформацией в отношении стран Балтии

Министерство иностранных дел Литвы в среду вызвало представителя российского посольства в Вильнюсе для вручения ему ноты протеста в связи с последними атаками России на Украину, а также продолжением дезинформационной кампании против стран Балтии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД Литвы.

В ноте, переданной представителю посольства РФ, отмечается, что преднамеренный террор против гражданского населения и инфраструктуры является грубым нарушением международного гуманитарного права и должен рассматриваться как военное преступление, на которое не распространяется срок давности.

В МИД напомнили, что во время российского нападения на Украину в ночь с 6 на 7 июля погибло не менее 27 гражданских лиц, около 100 получили ранения. А в ночь на 8 июля Киев вновь подвергся обстрелу со стороны российских войск.

Отмечается, что Литва и в дальнейшем будет добиваться, чтобы заказчики, организаторы и исполнители всех преступлений, совершаемых Российской Федерацией против Украины, были установлены, названы и привлечены к ответственности.

В ходе встречи в Министерстве иностранных дел также были категорически отвергнуты повторяющиеся российскими чиновниками ложные утверждения, направленные против стран Балтии. Представителю РФ подчеркнули, что Литва никогда не разрешала использовать свою территорию и воздушное пространство для атак дронов против целей в России и неоднократно информировала об этом Москву.

Кроме того, дипломату было заявлено, что инсинуации, распространяемые представителями МИД России о якобы планируемой балтийскими государствами массовой депортации русскоязычного населения, являются полной ложью.

Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) ранее назвал очередным пропагандистским выпадом Кремля заявление МИД РФ о том, что страны Балтии якобы готовятся депортировать русскоязычных жителей.

Стоит отметить, что в мае в российском МИД заявляли, что хотят подготовить жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН из-за якобы ущемления прав этнических русских.

В ответ на это в МИД Эстонии подчеркнули, что эти заявления направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий самой России, в частности от её атак на гражданские объекты в Украине.