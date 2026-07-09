ЗМІ: Україна заявила Греції, що кораблі РФ у відкритому морі залишаються мішенню

Україна заявила Греції, що й надалі завдаватиме ударів по російських кораблях у відкритому морі в рамках свого права на самооборону, передбаченого Статутом ООН.

Про це стало відомо порталу Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Цей крок викликає суперечки на тлі нещодавнього виявлення українського морського дрона зі 100 кілограмами вибухівки поблизу грецького острова Лефкада в Іонічному морі.

За даними дипломатичних джерел в Афінах, судячи з розвідувальних даних, зібраних Києвом, ціллю дрона був російський танкер у Середземному морі.

Це питання знову було порушено на початку цього тижня після того, як сумнозвісні російські пранкери Вован і Лексус розіграли радника з питань національної безпеки грецького прем’єр-міністра Таноса Докоса.

Інцидент з дроном викликав різку реакцію з боку Афін, які вимагали вибачень від Києва та гарантій, що подібне не повториться – щоб не допустити перетворення Середземного моря на театр воєнних дій.

Греція направила Києву три дипломатичні демарші у зв’язку з цим інцидентом.

Офіційно Україна висловила вибачення за інцидент, наголосивши, що він став наслідком агресії Росії.

Однак неофіційно Київ дав зрозуміти, що не має наміру утримуватися від атак на російські судна в Середземному морі.

Під час кількох особистих зустрічей, що відбулися після інциденту 7 травня, українські дипломати заявили, що Київ і надалі завдаватиме ударів по російських танкерах у відкритому морі в рамках свого права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, повідомили дипломатичні джерела в Афінах.

Українська сторона послалася на Договір про дружбу 1996 року між двома країнами, згідно з яким вони зобов’язані проводити консультації у разі виникнення подібної ситуації.

"У разі виникнення ситуації, яка може становити загрозу або ставити під загрозу міжнародний мир і порядок, Сторони негайно вступають у консультації з метою оцінки ситуації", – йдеться в угоді.

Україна заявляє, що Афіни не виконали це положення, а також наголошує що це питання було надмірно політизовано в грецьких ЗМІ ще до того, як були проведені будь-які попередні консультації з Києвом.

Нагадаємо, на початку червня морський дрон (за даними грецьких ЗМІ, йдеться про модель "Козак Мамай") був виявлений рибалками поблизу острова Лефкада після того, як, судячи з усього, у нього сталася несправність дистанційного керування.

За повідомленнями, він перевозив 100 кг вибухівки.

Афіни попередили, що не дозволять Середземному морю стати театром військових дій. У травні міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що "Україна винна нам дуже велике вибачення".