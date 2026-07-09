СМИ: Украина заявила Греции, что российские корабли в открытом море остаются мишенью

Украина заявила Греции, что и впредь будет наносить удары по российским кораблям в открытом море в рамках своего права на самооборону, предусмотренного Уставом ООН.

Об этом стало известно порталу Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Этот шаг вызывает споры на фоне недавнего обнаружения украинского морского дрона со 100 килограммами взрывчатки вблизи греческого острова Лефкада в Ионическом море.

По данным дипломатических источников в Афинах, судя по разведывательным данным, собранным Киевом, целью дрона был российский танкер в Средиземном море.

Этот вопрос вновь был поднят в начале этой недели после того, как печально известные российские пранкеры Вован и Лексус разыграли советника по вопросам национальной безопасности греческого премьер-министра Таноса Докоса.

Инцидент с дроном вызвал резкую реакцию со стороны Афин, которые потребовали от Киева извинений и гарантий, что подобное не повторится – чтобы не допустить превращения Средиземного моря в театр военных действий.

Греция направила Киеву три дипломатических демарша в связи с этим инцидентом.

Официально Украина принесла извинения за инцидент, подчеркнув, что он стал следствием агрессии России.

Однако неофициально Киев дал понять, что не намерен воздерживаться от атак на российские суда в Средиземном море.

В ходе нескольких личных встреч, состоявшихся после инцидента 7 мая, украинские дипломаты заявили, что Киев и в дальнейшем будет наносить удары по российским танкерам в открытом море в рамках своего права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, сообщили дипломатические источники в Афинах.

Украинская сторона сослалась на Договор о дружбе 1996 года между двумя странами, согласно которому они обязаны проводить консультации в случае возникновения подобной ситуации.

"В случае возникновения ситуации, которая может представлять угрозу или ставить под угрозу международный мир и порядок, Стороны немедленно вступают в консультации с целью оценки ситуации", – говорится в соглашении.

Украина заявляет, что Афины не выполнили это положение, а также подчеркивает, что этот вопрос был чрезмерно политизирован в греческих СМИ еще до того, как были проведены какие-либо предварительные консультации с Киевом.

Напомним, в начале июня морской дрон (по данным греческих СМИ, речь идет о модели "Козак Мамай") был обнаружен рыбаками вблизи острова Лефкада после того, как, судя по всему, у него произошла неисправность системы дистанционного управления.

По сообщениям, он перевозил 100 кг взрывчатки.

Афины предупредили, что не позволят Средиземному морю стать театром военных действий. В мае министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что "Украина должна нам очень большие извинения".