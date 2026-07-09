Президент Чехии: у Украины и её союзников есть два месяца, чтобы склонить Россию к переговорам

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и её партнёров есть всего два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры, в противном случае существует риск эскалации войны со стороны России.

Об этом он сказал в интервью газете Telegraph, передает "Европейская правда".

Чешский президент убежден, что союзники должны использовать нынешнее давление на Россию, чтобы заставить её сесть за стол мирных переговоров в ближайшие недели.

"Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры", – сказал Павел.

По его мнению, существует риск того, что президент РФ Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию после парламентских выборов, которые должны состояться 20 сентября.

"В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, это окно возможностей сузится", – заявил чиновник.

Павел подчеркнул, что сейчас у России немало внутренних проблем и вызовов, которыми могут воспользоваться союзники и Украина, чтобы склонить Москву к переговорам.

"Российская общественность все больше выступает против войны. Президенту Путину будет трудно сохранять спокойствие в стране, и если это давление будет продолжаться, если Украина и в дальнейшем сможет успешно поражать цели глубоко на территории России, это создаст условия, при которых Россия будет более склонна к переговорам", – отметил президент Чехии.

Ранее в НАТО отметили, что Россия, как и Альянс, быстро учится на ошибках, поэтому окно возможностей для Украины оценивают в 6–9 месяцев.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время Украина находится в новой позиции силы на поле боя, поэтому России следует начать переговоры о заморозке линии фронта.

Президент США Дональд Трамп поддержал удары Украины по российским НПЗ, пояснив, что это – "эскалация, которая может привести к окончанию войны".