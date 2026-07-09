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Барселона встановила абсолютний температурний рекорд на тлі нової хвилі спеки

Новини — Четвер, 9 липня 2026, 12:01 — Ірина Кутєлєва

Чергова хвиля спеки в Іспанії встановила новий температурний рекорд у Барселоні, де температура вперше за всю історію спостережень сягнула 40,5°C.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Автоматична станція обсерваторії Фабра зафіксувала рекордну температуру 40,5°C. Рекорд, зафіксований о 15:00, підтвердив директор обсерваторії Хав’єр Мартін Віде.

Попередній рекорд було встановлено 30 липня 2024 року, і він становив 40,0°C.

Екстремальна спека побила й кілька інших рекордів у Каталонії, зокрема щодо найвищої нічної мінімальної температури. У ніч на середу стовпчик термометра станції Portbou-Coll dels Belitres зафіксував – 31,9 °C – показник, що перевищує поріг так званих "пекельних ночей". Так називають ночі, коли температура не опускається нижче 30°C.

Міська рада Барселони перевела в режим тривоги свій план дій на випадок сильної спеки, який передбачає захисні заходи насамперед для найбільш вразливих груп населення: людей похилого віку, хворих на хронічні захворювання, дітей, немовлят та бездомних.

Крім того, уряд Каталонії повідомив, що 229 муніципалітетів регіону перебувають у зоні надзвичайно високого ризику лісових пожеж через аномальну спеку.

За прогнозом метеорологічної служби, період сильної спеки в Каталонії триватиме щонайменше до неділі, тоді як Державне метеорологічне агентство розраховує оголосити про закінчення нинішньої хвилі спеки вже в четвер.

Раніше служба моніторингу клімату ЄС Copernicus повідомила, що Західна Європа пережила рекордно спекотний червень.

Повідомляли також, що лісова пожежа неподалік Барселони спустошила понад 2000 гектарів.

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