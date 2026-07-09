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Барселона установила абсолютный температурный рекорд на фоне новой волны жары

Новости — Четверг, 9 июля 2026, 12:01 — Ирина Кутелева

Очередная волна жары в Испании установила новый температурный рекорд в Барселоне, где температура впервые за всю историю наблюдений достигла 40,5 °C.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Автоматическая станция обсерватории Фабра зафиксировала рекордную температуру 40,5 °C. Рекорд, зафиксированный в 15:00, подтвердил директор обсерватории Хавьер Мартин Виде.

Предыдущий рекорд был установлен 30 июля 2024 года и составлял 40,0 °C.

Экстремальная жара побила и несколько других рекордов в Каталонии, в частности по самой высокой ночной минимальной температуре. В ночь на среду столбик термометра станции Portbou-Coll dels Belitres зафиксировал -31,9 °C – показатель, превышающий порог так называемых "адских ночей". Так называют ночи, когда температура не опускается ниже 30 °C.

Городской совет Барселоны перевёл в режим тревоги свой план действий на случай сильной жары, который предусматривает защитные меры в первую очередь для наиболее уязвимых групп населения: пожилых людей, больных хроническими заболеваниями, детей, младенцев и бездомных.

Кроме того, правительство Каталонии сообщило, что 229 муниципалитетов региона находятся в зоне чрезвычайно высокого риска лесных пожаров из-за аномальной жары.

По прогнозу метеорологической службы, период сильной жары в Каталонии продлится как минимум до воскресенья, тогда как Государственное метеорологическое агентство рассчитывает объявить об окончании нынешней волны жары уже в четверг.

Ранее служба мониторинга климата ЕС Copernicus сообщила, что Западная Европа пережила рекордно жаркий июнь.

Сообщалось также, что лесной пожар недалеко от Барселоны опустошил более 2000 гектаров.

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