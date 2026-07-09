У НАТО впевнені, що скорочення присутності США в Європі не підірве її обороноздатність

Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне висловив впевненість, що скорочення військової присутності США на європейському континенті буде скоординованим та поступовим.

Про це він сказав в інтерв’ю Euractiv, пише "Європейська правда".

Військовий посадовець НАТО заявив, що перегляд військової присутності США на континенті не послабить стримування Альянсу, якщо європейські союзники швидко заповнять критичні прогалини у можливостях.

Оскільки Вашингтон дедалі більше перемикає свою увагу та військові ресурси на інші театри дій, зростає занепокоєння щодо здатності Європи замінити можливості, які тривалий час надавали Сполучені Штати. Однак, за словами Каво Драгоне, цей процес вже ретельно координується.

"План діє", – сказав він, описуючи "повну координацію" між НАТО та Сполученими Штатами щодо перерозподілу американських можливостей.

"Альянс має можливості поглинути цей перехідний період", – додав він.

На запитання, яким можливостям Європі потрібно буде надати пріоритет, голова військового комітету НАТО вказав на так звані "стратегічні засоби сприяння", які традиційно покладалися на підтримку США.

"Ми говоримо про дозаправку в повітрі, радіоелектронну боротьбу, розвідку, спостереження, удари на великі відстані з високою точністю, а також інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону", – пояснив він.

Водночас, на думку посадовця, Європі слід уникати простих спроб копіювати американські можливості. Натомість НАТО має знайти баланс між модернізацією застарілих платформ, таких як танки, літаки та військово-морські засоби, та інвестуванням у технології, які трансформували поле бою в Україні, зокрема, безпілотники, автономні системи та недорогу високоточну зброю.

Замість того щоб шукати найсучасніші доступні платформи, західним військовим іноді слід розглядати системи, які є "достатньо хорошими" для швидкого та масштабного виробництва, стверджував адмірал.

Раніше видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Згодом ці повідомлення підтвердили представники Пентагону.

За даними ЗМІ, європейські союзники значною мірою заповнили прогалини, що виникли внаслідок скорочення американської участі в Моделі сил НАТО.