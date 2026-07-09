В НАТО уверены, что сокращение присутствия США в Европе не подорвет её обороноспособность

Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне выразил уверенность в том, что сокращение военного присутствия США на европейском континенте будет скоординированным и постепенным.

Об этом он заявил в интервью Euractiv, пишет "Европейская правда".

Военный чиновник НАТО заявил, что пересмотр военного присутствия США на континенте не ослабит сдерживающий потенциал Альянса, если европейские союзники быстро восполнят критические пробелы в возможностях.

Поскольку Вашингтон все больше переключает свое внимание и военные ресурсы на другие театры военных действий, растет беспокойство относительно способности Европы заменить возможности, которые долгое время обеспечивали Соединенные Штаты. Однако, по словам Каво Драгоне, этот процесс уже тщательно координируется.

"План работает", – сказал он, описывая "полную координацию" между НАТО и Соединенными Штатами в отношении перераспределения американских возможностей.

"У Альянса есть возможности преодолеть этот переходный период", – добавил он.

На вопрос, каким возможностям Европе нужно будет уделить приоритетное внимание, председатель военного комитета НАТО указал на так называемые "стратегические средства поддержки", которые традиционно обеспечивались США.

"Мы говорим о дозаправке в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, наблюдении, ударах на большие расстояния с высокой точностью, а также об интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне", – пояснил он.

В то же время, по мнению чиновника, Европе следует избегать простых попыток копировать американские возможности. Вместо этого НАТО должно найти баланс между модернизацией устаревших платформ, таких как танки, самолеты и военно-морские средства, и инвестированием в технологии, которые изменили облик поля боя в Украине, в частности, беспилотники, автономные системы и недорогое высокоточное оружие.

Вместо того чтобы искать самые современные доступные платформы, западным военным иногда следует рассматривать системы, которые являются "достаточно хорошими" для быстрого и масштабного производства, утверждал адмирал.

Ранее издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

Впоследствии эти сообщения подтвердили представители Пентагона.

По данным СМИ, европейские союзники в значительной степени заполнили пробелы, возникшие в результате сокращения американского участия в Модели сил НАТО.