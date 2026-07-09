Трамп заявляет, что Испания проявила "большую щедрость" после его угроз

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания проявила "большую щедрость" после того, как он пригрозил ей введением торгового эмбарго во время саммита НАТО.

Заявление американского президента приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Трамп, после его угроз Испания согласилась увеличить расходы, при этом он не уточнил, что именно имеет в виду.

"Я скажу так. У меня действительно были проблемы, и они остаются. Но сегодня Испания полностью пошла на уступки. Я сказал ему, что прекращу торговые отношения. Они выполнили, они удовлетворили просьбу о значительных выплатах, и если бы они этого не сделали, мы бы даже не стали с ними разговаривать", – заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One во время возвращения в США с саммита.

Президент также не уточнил, с кем именно он разговаривал.

Трамп также добавил, что "Испания сегодня проявила большую щедрость, знаете".

Ранее в среду Трамп подверг эту страну резкой критике, сославшись на отсутствие поддержки со стороны Испании в войне США и Израиля против Ирана, а также на то, что, по его мнению, Испания не выделяет достаточных средств на оборону.

Президент также повторил угрозу прекратить торговлю, заявив, что "мы больше не хотим вести никаких торговых дел с Испанией".

Представитель испанского правительства ранее заявил, что страна "реагирует на эти замечания спокойно и как на нечто само собой разумеющееся".

Он подчеркнул, что отношения между двумя странами "отличные", отметив, что у США положительное сальдо торгового баланса с Испанией.

По данным СМИ, администрация США готовит перечень испанских товаров, на которые может быть наложено эмбарго.

Отношения между Вашингтоном и Мадридом обострились после начала войны США против Ирана. Как известно, Испания не разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану.

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