Глава Міноборони Греції: ми не зрадіємо, якщо Туреччина отримає F-35

Греція не буде задоволена, якщо Сполучені Штати ухвалять рішення про продаж Туреччині винищувачів F-35.

Про це заявив у четвер міністр оборони Греції Нікос Дендіас, якого цитує eKathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп висловив припущення, що він може скасувати санкції, введені проти Туреччини, щоб полегшити продаж літаків.

"Дозвольте мені висловитися відверто. Греція не рада тому, що Туреччина може отримати F-35, Греція не рада тому, що Туреччина може отримати двигуни для літаків нового покоління. І наш загальний підхід до цього полягає в тому, що ми не повинні судити про те, що роблять Сполучені Штати Америки і кому вони продають. Це справа уряду США. Ми ставимо лише одне запитання: чи відповідає це реальним інтересам США, так чи ні?" – сказав Дендіас.

За його словами, для уряду США НАТО і, зокрема, стабільність у Східному Середземномор’ї мають першочергове значення.

"Отже, надання одній із країн Східного Середземномор’я військової платформи без застереження про те, що її не можна використовувати проти іншого союзника, – чи відповідає це інтересам США, чи ні?" – запитав грецький міністр.

Інтерес Туреччини до придбання винищувачів F-35 стикається з юридичними перешкодами у зв’язку з закупівлею Анкарою російської системи протиповітряної оборони С-400.

Конгрес США ухвалив закон, що забороняє будь-який продаж винищувачів F-35 Туреччині доти, доки Анкара володітиме системами С-400, заявивши, що російська система становить загрозу безпеці американських бойових літаків. ⁠

Виступаючи перед журналістами на саміті лідерів НАТО в Анкарі, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс утримався від прямих коментарів щодо заяв Трампа, але наголосив, що єдність НАТО залежить від дотримання міжнародного права та врахування інтересів усіх членів Альянсу.

Перед тим також стало відомо, що Франція зняла своє вето щодо продажу системи ППО SAMP/T Туреччині, що може бути пов’язане також з американською угодою.

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