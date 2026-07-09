Глава Минобороны Греции: мы не обрадуемся, если Турция получит F-35

Греция не будет довольна, если Соединенные Штаты примут решение о продаже Турции истребителей F-35.

Об этом заявил в четверг министр обороны Греции Никос Дендиас, которого цитирует eKathimerini, сообщает "Европейская правда".

Накануне саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп высказал предположение, что он может отменить санкции, введенные против Турции, чтобы облегчить продажу самолетов.

"Позвольте мне высказаться откровенно. Греция не рада тому, что Турция может получить F-35, Греция не рада тому, что Турция может получить двигатели для самолетов нового поколения. И наш общий подход к этому заключается в том, что мы не должны судить о том, что делают Соединенные Штаты Америки и кому они продают. Это дело правительства США. Мы задаем лишь один вопрос: соответствует ли это реальным интересам США, да или нет?" – сказал Дендиас.

По его словам, для правительства США НАТО и, в частности, стабильность в Восточном Средиземноморье имеют первостепенное значение.

"Итак, предоставление одной из стран Восточного Средиземноморья военной платформы без оговорки о том, что её нельзя использовать против другого союзника, – соответствует ли это интересам США или нет?" – спросил греческий министр.

Интерес Турции к приобретению истребителей F-35 сталкивается с юридическими препятствиями в связи с закупкой Анкарой российской системы противовоздушной обороны С-400.

Конгресс США принял закон, запрещающий любую продажу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности американских боевых самолетов. ⁠

Выступая перед журналистами на саммите лидеров НАТО в Анкаре, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис воздержался от прямых комментариев по поводу заявлений Трампа, но подчеркнул, что единство НАТО зависит от соблюдения международного права и учета интересов всех членов Альянса.

Ранее также стало известно, что Франция сняла своё вето на продажу системы ПВО SAMP/T Турции, что может быть связано также с американской сделкой.

Читайте также статью "140 млрд на ВСУ и поддержка Трампа: что подготовил для Украины саммит НАТО в Анкаре".