Президент Литви назвав заяви Трампа щодо Гренландії імпровізацією

Президент Литви Гітанас Науседа назвав імпровізацією заяву глави Білого дому Дональда Трампа про те, що Гренландія має перебувати під контролем США.

Про це литовський президент сказав в ефірі LRT після саміту НАТО в Анкарі, повідомляє "Європейська правда".

Трамп порушив тему Гренландії напередодні зустрічі, наполягаючи на тому, що США мають взяти під контроль арктичний острів.

"Вважатимемо, що це була певна імпровізація, але щодо цього питання, як мені здається, відповіді вже були надані раніше", – сказав Науседа.

Він також наголосив на необхідності поважати суверенітет країн-партнерів.

"Ми маємо поважати одне одного, маємо поважати суверенітет наших держав, оскільки ми говоримо про НАТО як про організацію, до якої входять лише суверенні держави, готові взяти на себе певні зобов’язання", – зазначив Науседа.

Раніше прем’єрка Данії заявила, що данці готові захищати свою землю, у відповідь на нові вимоги Трампа.

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