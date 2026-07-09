Президент Литвы назвал заявления Трампа о Гренландии импровизацией

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал импровизацией заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Гренландия должна находиться под контролем США.

Об этом литовский президент заявил в эфире LRT после саммита НАТО в Анкаре, сообщает "Европейская правда".

Трамп затронул тему Гренландии накануне встречи, настаивая на том, что США должны взять под контроль этот арктический остров.

"Будем считать, что это была некая импровизация, но по этому вопросу, как мне кажется, ответы уже были даны ранее", – сказал Науседа.

Он также подчеркнул необходимость уважать суверенитет стран-партнеров.

"Мы должны уважать друг друга, должны уважать суверенитет наших государств, поскольку мы говорим о НАТО как об организации, в которую входят только суверенные государства, готовые взять на себя определенные обязательства", – отметил Науседа.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что датчане готовы защищать свою землю, в ответ на новые требования Трампа.

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