Главы МИД стран ЕС обсудят с Сибигой ход войны РФ против Украины

Министры иностранных дел стран ЕС 13 июля соберутся на заседание, одной из тем которого станет ход войны РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Заседание Совета по иностранным делам состоится в Брюсселе под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Министры иностранных дел ЕС обсудят агрессивную войну России против Украины после неформального обмена мнениями с участием Андрея Сибиги.

Еще одной темой заседания станет ситуация на Ближнем Востоке в свете последних событий в Иране, в частности меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, направленного на прекращение военных действий.

Кроме того, министры обменяются мнениями по поводу Газы и Западного берега, в частности относительно вариантов дальнейших мер в сфере торговли, а также относительно критической ситуации в Ливане.

Напомним, 8 июля Сибига принял участие в заседании Совета Украина-НАТО в Анкаре, в ходе которого проинформировал партнеров о последствиях последних российских атак, а также об успехах Украины на поле боя, в оборонной промышленности и при нанесении дальнобойных ударов по РФ.

В ходе саммита в Анкаре Сибига также заявил, что предложения Украины и её союзников дают лидеру РФ Владимиру Путину шанс избежать коллапса.