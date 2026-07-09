Швеция выделила дополнительно более 120 млн евро на поддержку энергетики Украины

Швеция внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительно более 120 млн евро.

Об этом сообщило Министерство энергетики, пишет "Европейская правда".

Благодаря новому взносу в размере 124,1 млн евро общий вклад Швеции в Фонд поддержки энергетики Украины превысил 386 млн евро.

В целом, как отметило ведомство, в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти 1,94 млрд евро от 39 иностранных спонсоров из 26 стран-партнеров и 3 международных организаций.

"Сегодняшний день является важной вехой. Сделав взносы в Фонд на сумму более 2 млрд евро, страны со всего мира наглядно доказывают, что Украина не одинока. А движущей силой Фонда является простая вещь – солидарность", – отметил комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен.

Ранее правительство Швеции приняло решение о выделении Украине нового пакета помощи на сумму около 140 млн евро на 2026 год для поддержки энергетического сектора перед зимой.

В конце июня Эстония внесла дополнительные 125 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.