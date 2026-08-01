Испания устанавливает плавучий барьер в Сеуте, чтобы сдержать мигрантов
Новости — Суббота, 1 августа 2026, 13:33 —
Испания сообщила, что в субботу приступила к установке 500-метрового плавучего надувного барьера у границы с Марокко после массового наплыва десятков тысяч мигрантов в Сеуту.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.
В субботу утром, как сообщили в МВД Испании, начались работы по установке барьера на волнорезе Тарахаль.
Главным элементом защитного комплекса является надувной барьер длиной 500 метров. Его надводная часть достигает от 30 до 70 сантиметров, а подводная погружается на глубину до одного метра. Конструкция сочетается с линией буев, предоставленных ВМС страны.
Между заграждениями предусмотрен специальный промежуток, что позволит катерам Гражданской гвардии беспрепятственно патрулировать акваторию и круглосуточно обеспечивать безопасность и целостность барьера.
Напомним, 1 августа стало известно, что 22 страны ЕС требуют немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута, который столкнулся с внезапным массовым наплывом десятков тысяч нелегалов.
Между тем глава правительства Испании Педро Санчес направил письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором выражает свою "глубокую озабоченность" реакцией некоторых европейских правительств после нелегального проникновения около 50 тысяч мигрантов в Сеуту.
31 июля вечером испанские власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.