Фон дер Ляйен о Сеуте: ни один мигрант не добрался до материковой Испании или других стран ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что подавляющее большинство лиц, нелегально прибывших в испанский автономный город Сеута, вернулись в Марокко.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда".

Председатель Еврокомиссии провела телефонную конференцию с еврокомиссарами Магнусом Бруннером и Дубравкой Шуицей, чтобы получить последнюю информацию о ситуации в Сеуте.

"Хорошая новость заключается в том, что благодаря эффективной работе испанских и марокканских правоохранительных органов подавляющее большинство лиц, прибывших нелегально, вернулись в Марокко. Ни один человек не добрался до материковой части Испании или других стран ЕС", – заявила фон дер Ляйен.

"Это свидетельствует о том, почему контроль наших европейских границ имеет такое важное значение. У нас есть надежная система, но ее нужно еще больше укрепить", – добавила она.

Председатель ЕК подчеркнула необходимость сохранять бдительность на каждом критическом пункте въезда и поддерживать тесную координацию между всеми органами власти.

"В то же время нам нужно проанализировать полученный опыт, чтобы повысить устойчивость Европы", – заявила она.

Она отметила, что получила письма от нескольких лидеров и приветствует инициативу по проведению чрезвычайной видеоконференции для анализа произошедшего.

"Борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единой европейской реакции", – заявила фон дер Ляйен.

Как сообщалось, 22 страны ЕС требуют немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута, который столкнулся с внезапным массовым наплывом десятков тысяч нелегалов.

Напомним, в последние дни десятки тысяч мигрантов попытались массово проникнуть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. Большей части из них удалось прорваться через пограничные заграждения, что вызвало масштабный кризис.

По оценкам властей Сеуты, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, тогда как Министерство внутренних дел Испании сообщило о более чем 50 тысячах.

Испания задействовала армию для поддержки полиции и гражданской гвардии, а правительство обвинило марокканские силы безопасности в бездействии. Впоследствии власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Сеуту, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Испании и подчеркнула, что опасные попытки незаконного пересечения границы ЕС должны быть прекращены.