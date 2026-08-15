Опитування: більшість чехів виступають за заборону телефонів у школах

Близько трьох чвертей чехів підтримують повну заборону використання мобільних телефонів у школах, а понад 70% виступають за обмеження доступу дітей до 15 років до соціальних мереж.

Про це свідчать результати опитування NMS для Novinky, передає "Європейська правда".

Як свідчить опитування, підтримка заборони телефонів зростає з віком респондентів. Серед людей віком понад 65 років її підтримують 88%, тоді як у наймолодшій групі – від 18 до 24 років – 52% виступають за таке обмеження, а 43% – проти.

Ще 71% опитаних підтримують заборону користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Йдеться, зокрема, про Instagram, Facebook, WhatsApp та TikTok. Близько 20% респондентів виступають проти такого обмеження, решта не визначилися.

Водночас експерти застерігають, що законодавчі заборони можуть не дати очікуваного ефекту.

22 червня писали, що уряд Чехії подав законопроєкт про заборону на використання мобільних телефонів у школах з вересня 2027 року.

30 липня президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який з найближчого навчального року забороняє користування смартфонами у школах.