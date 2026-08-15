Опрос: большинство чехов выступают за запрет мобильных телефонов в школах

Около трех четвертей чехов поддерживают полный запрет на использование мобильных телефонов в школах, а более 70% выступают за ограничение доступа детей до 15 лет к социальным сетям.

Об этом свидетельствуют результаты опроса NMS для Novinky, передает "Европейская правда".

Как показывает опрос, поддержка запрета на использование телефонов растет с возрастом респондентов. Среди людей старше 65 лет его поддерживают 88%, тогда как в самой молодой группе – от 18 до 24 лет – 52% выступают за такое ограничение, а 43% – против.

Еще 71% опрошенных поддерживают запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет. Речь идет, в частности, об Instagram, Facebook, WhatsApp и TikTok. Около 20% респондентов выступают против такого ограничения, остальные не определились.

В то же время эксперты предупреждают, что законодательные запреты могут не дать ожидаемого эффекта.

22 июня сообщалось, что правительство Чехии внесло законопроект о запрете на использование мобильных телефонов в школах с сентября 2027 года.

30 июля президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который с ближайшего учебного года запрещает пользование смартфонами в школах.