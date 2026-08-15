МЗС Німеччини оновило рекомендації щодо поїздок в Україну напередодні Дня незалежності

У Міністерстві закордонних справ Німеччини не рекомендують громадянам країни їхати в Україну найближчим часом через ризик російських обстрілів перед Днем незалежності України.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву.

У суботу, 15 серпня, МЗС Німеччини оновило свої рекомендації щодо поїздок в Україну. Серед оновлень, зокрема, німецьке відомство не рекомендує вирушати до України.

"В Україні тривають бойові дії. Російські авіаудари з використанням ракет, крилатих ракет та безпілотників відбуваються майже щодня; всі частини країни можуть постраждати. У зв'язку з Днем Незалежності 24 серпня 2026 року не можна виключати посилення атак як на інфраструктуру (наприклад, енергетичну інфраструктуру, транспортні вузли), так і на цивільні цілі", – йдеться у заяві.

На початку серпня посол ЄС заявила, що Росія постійними балістичними ударами намагається зламати Київ і що ця реальність не має "нормалізуватися".

А міністерка закордонних справ Латвії, яка ночувала у Києві у ніч проти 5 серпня, розповіла, що провела ніч в укритті, та висловила співчуття українцям, які цієї ночі втратили своїх близьких.