МИД Германии обновило рекомендации по поездкам в Украину в преддверии Дня независимости

В Министерстве иностранных дел Германии не рекомендуют гражданам страны ехать в Украину в ближайшее время из-за риска российских обстрелов в преддверии Дня независимости Украины.

[ИСТОЧНИК] Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление.

В субботу, 15 августа, МИД Германии обновило свои рекомендации относительно поездок в Украину. Среди обновлений, в частности, немецкое ведомство не рекомендует отправляться в Украину.

"В Украине продолжаются боевые действия. Российские авиаудары с использованием ракет, крылатых ракет и беспилотников происходят почти ежедневно; пострадать могут все районы страны. В связи с Днем Независимости 24 августа 2026 года нельзя исключать усиление атак как на инфраструктуру (например, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы), так и на гражданские цели", – говорится в заявлении.

В начале августа посол ЕС заявила, что Россия постоянными баллистическими ударами пытается сломить Киев и что эта реальность не должна "нормализоваться".

А министр иностранных дел Латвии, которая ночевала в Киеве в ночь на 5 августа, рассказала, чтопровела ночь в укрытии, и выразила соболезнования украинцам, которые этой ночью потеряли своих близких.