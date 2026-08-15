Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем закликав визнати реальність кліматичних змін і прискорити перехід на чисту енергетику, виступивши під час візиту до міста, де лісова пожежа знищила житлові будинки.

Заяву очільника британського уряду наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

У Стаурбріджі, неподалік від другого за величиною міста Великої Британії – Бірмінгема, у п’ятницю над тліючими руїнами кількох будинків без дахів піднімався дим, поки пожежники поливали водою обгорілі конструкції.

Пожежно-рятувальна служба Вест-Мідлендса повідомила, що в місті повністю знищено 19 будинків і ще 18 пошкоджено.

Зустрівшись із пожежниками після огляду місця події, Бернем назвав "загострену ситуацію" наслідком зміни клімату та доказом необхідності швидшого переходу до чистої енергії.

"Я ніколи не бачив у Британії нічого подібного, щоб цілий будинок згорів дотла і продовжував тліти. Ми маємо визнати, що клімат змінюється... Немає сенсу заперечувати, в якій ситуації ми перебуваємо. Нам треба подивитися правді в очі. Нам потрібно більше чистої енергії", – сказав він.

Охарактеризувавши Британію як "порохову бочку", прем’єр-міністр застеріг від розпалювання вогню на відкритому повітрі.

Бернем пообіцяв скликати нараду з пожежними службами, визнавши, що уряд не виділяв достатньо ресурсів для боротьби з лісовими пожежами.

Він також повідомив про плани придбати пожежні літаки, подібні до тих, що використовуються для гасіння пожеж у Європі та Сполучених Штатах.

Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2 025 випадків.

Також Бернем раніше оголосив про виділення 65 млн фунтів (близько $85,5 млн) на подолання руйнівної посухи, яка охопила країну.