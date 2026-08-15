Премьер Британии призвал признать, что климатические изменения – реальны
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал признать реальность климатических изменений и ускорить переход на чистую энергетику, выступив во время визита в город, где лесной пожар уничтожил жилые дома.
Заявление главы британского правительства приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".
В Стаурбридже, недалеко от второго по величине города Великобритании – Бирмингема, в пятницу над тлеющими руинами нескольких домов без крыш поднимался дым, пока пожарные поливали водой обгоревшие конструкции.
Пожарно-спасательная служба Уэст-Мидлендса сообщила, что в городе полностью уничтожено 19 домов и ещё 18 повреждено.
Встретившись с пожарными после осмотра места происшествия, Бернем назвал "остроту ситуации" следствием изменения климата и доказательством необходимости более быстрого перехода к чистой энергии.
"Я никогда не видел в Британии ничего подобного, чтобы целый дом сгорел дотла и продолжал тлеть. Мы должны признать, что климат меняется... Нет смысла отрицать, в какой ситуации мы находимся. Нам нужно посмотреть правде в глаза. Нам нужно больше чистой энергии", – сказал он.
Охарактеризовав Великобританию как "пороховую бочку", премьер-министр предостерег от разжигания огня на открытом воздухе.
Бернем пообещал созвать совещание с пожарными службами, признав, что правительство не выделяло достаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами.
Он также сообщил о планах приобрести пожарные самолеты, подобные тем, что используются для тушения пожаров в Европе и Соединенных Штатах.
Согласно данным Национального совета руководителей пожарных служб Великобритании, количество лесных пожаров, охвативших страну в этом году, достигло рекордного уровня – 2 025 случаев.
Также Бернем ранее объявил о выделении 65 млн фунтов (около $85,5 млн) на преодоление разрушительной засухи, охватившей страну.